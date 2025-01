Djokovic vence e segue em rota de colisão com Alcaraz no Australian Open

O esperado duelo entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz no Australian Open de 2025 está cada vez mais próximo de acontecer, e agora falta apenas mais uma vitória de cada tenista. O sérvio foi o último a entrar em quadra e, na sessão noturna desta sexta-feira, derrotou o Tomas Machac (#25 do mundo) por 6/1, 6/4 e 6/4 para avançar às oitavas de final do torneio.

Atual sétimo colocado no ranking mundial, Djokovic segue em busca de seu 25º título de slam em simples. Se alcançá-lo, passará a ser de forma isolada o recordista no quesito. Hoje, Nole divide o recorde com a australiana Margaret Court, que também é dona de 24 títulos de slam em simples.

Nas oitavas, Djokovic vai enfrentar o tcheco Jiri Lehecka (#29). Enquanto isso, Alcaraz terá pela frente o vencedor do jogo entre o britânico Jack Draper (#18) e o australiano Aleksandar Vukic (#68). Nesta sexta, Carlitos passou em quatro sets pelo português Nuno Borges (#33): 6/2, 6/4, 6/7(3) e 6/2.