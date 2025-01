Empresário crava Ankalaev como próximo rival de Alex Poatan no UFC

O destino de Alex Pereira ainda não foi traçado pelo UFC. Consequentemente, Magomed Ankalaev - número um do ranking meio-pesado (93 kg) - segue à espera da sua tão sonhada confirmação como o próximo desafiante ao título da categoria, que é liderada pelo brasileiro. Mas, de acordo com o empresário Ali Abdelaziz, o russo não tem com o que se preocupar, apesar das recentes insinuações feitas por 'Poatan', de que o atleta do Daguestão poderia ser preterido mais uma vez na corrida pelo 'title shot'.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Abdelaziz cravou que a próxima defesa de cinturão do brasileiro Alex Poatan será contra seu cliente, Magomed Ankalaev. A confiança do empresário se baseia, segundo o próprio, no sistema de meritocracia adotado pela alta cúpula do Ultimate na condução da companhia, pelo menos na maioria das vezes.

"Alex Pereira pode dizer o que ele quiser. Esse cara é um 'assassino'. Ele fez três lutas em 167 dias. Quem sou eu para dizer que ele não pode falar o que quiser? Ele está se divertindo. Ankalaev está se divertindo com ele. Mas a única coisa que importa é que ele e Ankalaev vão ser trancados dentro do cage. Alex Pereira vai enfrentar Magomed Ankalaev na sequência. O UFC - tudo pode ser manobrado, atrasado. No UFC, o melhor luta com o melhor. É a única promoção do mundo, posso te dizer isso, que se você continuar vencendo, você luta por um título. Não tem muita política no UFC", afirmou Ali Abdelaziz.