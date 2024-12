Mais 2 lutas! Donald Cerrone anuncia retorno ao programa antidoping do UFC

Em outubro, Donald Cerrone anunciou o fim da aposentadoria do MMA e, agora, confirmou que voltará a competir no esporte que o consagrou. Fora de ação desde 2022, o americano comunicou que retornou ao pool de testes antidoping exigidos pelo UFC para lutar e revelou ter como meta disputar mais dois combates pelo Ultimate para chegar à marca dos 50 no grupo 'Zuffa' (somando participações na liga e no WEC).

Vale destacar que a 'Combat Sports Anti-Doping', agência responsável pelo programa antidoping do UFC, confirmou que 'Cowboy' voltou ao grupo de testes visando competir novamente no octógono. Inclusive, de acordo com o banco de dados da 'Drug Free Sport International', Cerrone foi testado uma vez na atual temporada. Animado, o veterano projetou estar apto para lutar no meio de 2025.

É bem verdade que Dana White, presidente do UFC, reprovou o retorno do profissional ao MMA e descartou ter o interesse em contratá-lo. No entanto, Cerrone, de 41 anos, se mostrou otimista em voltar a representar a organização e até indicou que deve performar no peso-médio (84 kg).