Adesanya demonstra exaustão física em treino comandado por coach polêmico; veja

Israel Adesanya voltou a atrair os holofotes fora do octógono após divulgar um vídeo em que aparece visivelmente exausto durante um treino sob a orientação de David Goggins, ex-membro das Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos. O ex-campeão dos pesos-médios (84 kg) do UFC enfrentou uma rotina de treinamento extremamente exigente, característica do estilo do controverso 'coach', que divide opiniões por conta do seu método rigoroso de superação física e mental.

Nas imagens compartilhadas no canal oficial de Adesanya no 'Youtube', o lutador demonstra claramente os limites de seu corpo, desabando ao tentar manter o ritmo em um aparelho que simula subidas de escada. O vídeo rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, impressionando seguidores e especialistas pela dedicação do atleta em meio a tamanha exaustão (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Apesar de atravessar um momento delicado em sua carreira, com três derrotas consecutivas - duas delas por nocaute -, o nigeriano deixou claro sua determinação em retomar sua posição de destaque. Durante a conversa com Goggins, Adesanya expressou o desejo de uma revanche contra Sean Strickland e a vontade de voltar ao topo da divisão dos médios.