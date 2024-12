Rapper Drake elege Nate Diaz como seu lutador de MMA favorito

Fã de lutas, o rapper Drake constantemente aparece nos noticiários sobre esportes de combate por conta de suas apostas milionárias. Inclusive, em 2024, o cantor se tornou uma espécie de meme pela qualidade de palpites errados que lançou ao avaliar certos duelos. Agora, o canadense, provando que acompanha de perto o cenário do MMA, abre o jogo sobre quem é o seu lutador preferido.

Ao participar de uma live no canal do 'YouTube' do influenciador Adin Ross, Drake elegeu Nate Diaz como seu lutador de MMA favorito. De acordo com o rapper, o americano se destaca por ser um atleta empolgante em ação e, principalmente, por ser autêntico e ter uma personalidade forte. E a escolha do cantor não chega a surpreender, visto que o veterano, com fama de 'bad boy', é um fenômeno de popularidade. Além do profissional, o canadense também fez questão de mostrar seu apreço por Conor McGregor.

"Eu respeito as pessoas que não se deixam mudar pelo dinheiro, pelas vitórias, por nada. Então, para mim, é Nate. Esse é o meu lutador favorito, porque Nate é simplesmente maluco, vindo de Stockton. É claro que tenho outros lutadores favoritos. Amo Conor com todo meu coração. Se eles fossem rappers, quem eu ouviria? É assim que estou vendo. Eu ouviria Conor e Nate. Nate será Nate. Eu respeito os irmãos Diaz. Um salve para eles", declarou o cantor.