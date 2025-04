Ex-campeão do UFC, Henry Cejudo contempla aposentadoria após "pior lesão" da carreira

A aposentadoria de Henry Cejudo pode estar mais próxima do que nunca. Após um incidente preocupante durante sua última luta no UFC Seattle, em fevereiro, onde sofreu uma lesão grave no fim do terceiro round no duelo contra Song Yadong, o futuro do ex-campeão peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg) está em xeque. O americano, que já havia se afastado do octógono anteriormente em 2020 e fez seu retorno aos octógonos três anos depois, parece estar à beira de encerrar sua carreira novamente, devido a um problema de visão fruto da dedada no olho em sua mais recente apresentação.

A gravidade do incidente aumentou ainda mais as incertezas sobre a continuidade de sua trajetória no Ultimate. Durante o confronto contra Yadong, ele foi atingido por um dedo no olho que causou visão dupla - condição que parece incomodá-lo até hoje. Sendo assim, o lutador entende que o ocorrido pode ser o fator decisivo para sua aposentadoria, já que, para ele, uma última luta seria o suficiente para encerrar seu ciclo no MMA.

"Eu sinto que tenho uma luta mais em mim. Eu só quero uma última luta, e se eu perder, então não vale a pena. O que aconteceu com o meu olho me fez repensar muita coisa. Eu pensei que poderia voltar a ser o campeão do UFC, mas o que estou pensando agora é se vale a pena. Eu estou começando a questionar tudo. Realmente não sei se vou continuar, tudo depende de como meu corpo vai reagir. Pode ser a última vez que luto. Pareço um bebê chorão, mas é a pior lesão que já tive. Já faz um mês e foi um mindinho que entrou e ainda não estou 100%", afirmou o lutador de 38 anos, em recente entrevista ao site 'MMA Junkie'.