Dana White anuncia duas disputas de cinturão para o card do UFC 316; confira

Na noite da última terça-feira (1º), Dana White utilizou suas redes sociais para fazer um importante pronunciamento. E, além de anunciar Carlos Prates vs Ian Garry como o novo 'main event' do UFC Kansas City, o presidente do Ultimate revelou quais serão as duas disputas de cinturão programadas para o card do UFC 316, no dia 7 de junho. A categoria em destaque no evento com sede em Newark (EUA) será a dos pesos-galos (61 kg), tanto entre os homens quanto entre as mulheres.

Na luta principal, o campeão Merab Dvalishvili protagoniza uma revanche contra Sean O'Malley. A primeira vez que os atletas se enfrentaram marcou justamente a data em que o georgiano conquistou o cinturão da categoria até 61 kg. Na ocasião, liderando o 'Noche UFC', sediado na luxuosa 'Esfera', em Las Vegas (EUA), 'The Machine' utilizou seu rimo acelerado e jogo de quedas para derrotar o striker americano por pontos e ficar com o título. Quase um ano após o confronto, 'Sugar' está disposto a dar o troco no único algoz da carreira que não foi superado posteriormente.

"E aí, pessoal. Sábado, dia 7 de junho. UFC 316 chegará ao Prudential Center, em Newark, Nova Jersey. E na luta principal, o campeão Merab Dvalishvili enfrenta o ex-campeão Sean O'Malley. Merab está de olho na segunda defesa de título após uma performance dominante contra Umar Nurmagomedov. Merab está numa sequência de 12 vitórias consecutivas e irá enfrentar o sempre emocionante e desafiante número 1 'Sugar' Sean O'Malley, um dos melhores striker que já passaram pelos galos do UFC. No 'co-main event', a campeã peso-galo feminina Julianna Peña tenta defender seu cinturão contra a durona Kayla Harrison. Ingressos à venda, vejo vocês lá", destacou Dana.