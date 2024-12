Alex Poatan treina jiu-jitsu com os filhos na noite de Natal; veja

Na atual temporada, Alex Pereira brilhou no UFC e também impressionou por não conseguir ficar longe dos treinamentos. Até mesmo durante suas viagens ao redor do mundo, o brasileiro arrumou tempo para realizar sparrings. E na noite de Natal não foi diferente. Na última terça-feira (24), 'Poatan' treinou jiu-jitsu com os filhos e compartilhou a atividade em suas redes sociais.

Em um momento descontraído em sua casa, Alex se transformou no campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC e não aliviou para as crianças. Contra um dos garotos, o atleta sobreviveu a uma tentativa de triângulo e, na sequência, o controlou no solo. Em relação ao segundo 'adversário' da noite, 'Poatan' resistiu a um mata-leão e alternou posições com o mesmo no chão. Ao final do treino de luxo, a família voltou a comemorar a data tranquilamente.

A próxima luta

Após nocautear Khalil Rountree, em outubro, e defender o cinturão dos meio-pesados do UFC pela terceira vez, Alex 'Poatan' ainda não sabe quem irá enfrentar. O campeão da categoria pode ter pela frente Magomed Ankalaev, realizar uma revanche contra o vencedor da luta Jiri Prochazka vs Jamahal Hill ou subir para o peso-pesado. Se o brasileiro se aventurar na divisão mais perigosa do MMA, entrará em rota de colisão com Jon Jones, Tom Aspinall, entre outros.