Ex-UFC alerta para uso de coquilha em treino após fraturar o pênis

"Eu estava treinando jiu-jitsu no Maranhão. Estava lá passando férias na casa da minha mãe. Fui treinar jiu-jitsu na academia do meu professor, um dia antes de voltar para São Paulo. No segundo rola, eu fui rolar com o Bruno e ele tacou o joelho nas minhas partes íntimas, quando estava tentando passar a guarda. Eu senti uma dor absurda e corri para o banheiro, começou a arder. Mas depois passou a dor e eu continuei. Quando eu já estava aqui (em São Paulo), um mês depois, treinando normalmente, sem dor, passei a notar alguns problemas. Comecei a mexer e tinha um caroço. Aí eu fui no hospital. Chegando lá, o médico fez um exame e já me transferiu de imediato para outro hospital para fazer essa cirurgia", contou Mateus.

Alerta aos colegas

O susto serviu de alerta para o lutador maranhense, que faz questão de avisar também os seus colegas. Se antes não tinha o hábito de se proteger nessa região, agora Mateus garante que não deixará de usar a coquilha em nenhum treinamento para o resto de sua carreira. E, consciente, o ex-atleta do UFC faz questão de aconselhar todos os lutadores, que, em sua visão, deveriam adotar esta prática também, a fim de evitar que passem pela mesma situação que ele.

"É bom que fica de alerta para todo mundo - todos os caras que treinam jiu-jitsu, grappling, MMA, tudo que tiver contato: usem uma coquilha para evitar acidente. Eu, a partir de hoje, pode ser qualquer treino, não treino mais sem coquilha (risos). Tem que se prevenir. Não machuca, evita acidente, evita várias coisas. Eu fazia sparring e não era acostumado a usar coquilha, nenhum treino. Quase ninguém tem o costume de treinar de coquilha, usa só na hora que vai lutar. Vou falar para todo mundo agora: usem a coquilha em qualquer situação. Porque a qualquer momento pode acontecer (um acidente). Nunca tinha acontecido isso comigo, foi a primeira vez, e olha o que aconteceu, tive que fazer uma cirurgia, tenho que ficar dois meses parado", afirmou Bocão.

Rifa

O período afastado também vai impactar na sua vida financeira. Morando em São Paulo (SP) de aluguel, o lutador também dá aulas de jiu-jitsu para complementar sua renda. Sem poder exercer suas atividades, Mateus Bocão decidiu fazer uma rifa - divulgada no seu perfil do 'Instagram' (veja abaixo) - para ajudar a manter as contas em dia.