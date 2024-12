Irmão de Sidney Magal e ex-UFC, Vinny Magalhães é preso nos EUA

Meio-irmão de Sidney Magal

Em agosto de 2013, enquanto ainda fazia parte do UFC, Vinny viu sua relação familiar com o cantor Sidney Magal ganhar destaque na mídia. Apesar do apoio financeiro recebido no início da carreira, o lutador buscava construir sua trajetória sem se associar diretamente ao famoso meio-irmão.

Pouco antes de enfrentar Anthony Perosh no UFC 163, realizado no Rio de Janeiro, Vinny falou publicamente sobre o vínculo com Sidney Magal. Embora a diferença de idade e a distância geográfica dificultassem uma relação mais próxima, ambos demonstravam admiração e respeito mútuos.