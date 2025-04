Boxeador olímpico, Keno Marley assina com empresa de Jake Paul para estrear como profissional

Quem também se mostrou satisfeito com a contratação de Keno Marley foram os dois fundadores da Most Valuable Promotions. Tanto Jake Paul quanto Nakisa Bidarian fizeram questão de dar as boas-vindas ao brasileiro e exaltar sua adição ao plantel de atletas da companhia liderada por eles.

"Keno Marley é um talento de nível mundial que tem o potencial de ser uma estrela global no boxe, como Anderson Silva foi no MMA. Ele já fez história pelo Brasil, agora ele está pronto para dominar as fileiras profissionais. Além do seu conjunto de habilidades de elite e do seu histórico olímpico, a história pessoal do Keno é de verdadeira perseverança - superando perdas inimagináveis, servindo no Exército Brasileiro, ganhando um diploma em Educação Física e atualmente cursado licenciatura em Direito, tudo enquanto competia no mais alto nível do boxe amador. Temos orgulho de recebê-lo como nosso primeiro contratado brasileiro e estamos ansiosos para promover um evento ao vivo no Brasil com ele e Javon 'Wanna' Walton em 2026", comentaram Nakisa Bidarian and Jake Paul, cofundadores da 'MVP'.

Currículo de Keno Marley

A primeira grande conquista de Keno Marley no boxe amador ocorreu em 2018, ao ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, se tornando o primeiro brasileiro a alcançar este feito. No ano seguinte, o pugilista baiano foi vice-campeão nos Jogos Pan-Americanos, em Lima, no Peru - façanha repetida quatro anos depois, em Santiago, no Chile.

O boxeador tupiniquim também representou o Brasil em duas edições dos Jogos Olímpicos, em Tóquio (JAP) e Paris (FRA), alcançando as quartas-de-final em ambas participações. Keno ainda conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Belgrado, na Sérvia, em 2021.

