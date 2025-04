Carlos Prates e Ian Garry batem o peso e confirmam luta principal do UFC Kansas City

Na manhã desta sexta-feira (25), foi realizada a pesagem oficial do UFC Kansas City. Os 28 atletas escalados para os 14 combates previstos para o evento subiram ao palco e enfrentaram a balança. Inclusive os protagonistas da noite. Escalados para disputarem a luta principal do show, Carlos Prates e Ian Machado Garry bateram o peso e confirmaram o confronto de prospectos na categoria dos meio-médios (77 kg).

O primeiro a subir na balança foi o representante da 'Fighting Nerds'. Sorridente e com um cordão no pescoço, Carlos Prates cravou 77,1 kg no palco (veja abaixo ou clique aqui). Minutos depois surgiu Ian Garry. Também no limite aceitável para a categoria em duelos que não colocam o cinturão em jogo, o irlandês da 'Chute Boxe Diego Lima' despontou com a marca de 77,5 kg - cerca de 400 gramas mais pesado que o rival brasileiro.

Duelo 'hypado' por provocações

Além de juntar dois grandes atletas em um 'main event', o confronto entre Prates e Garry ganhou ainda mais notoriedade entre fãs e imprensa pelo fator 'trash talk'. E quem liderou as provocações foi o irlandês, que se classificou como superior ao rival em todas as áreas, resgatou uma derrota antiga de Carlos e até mesmo alegou ser mais brasileiro que o adversário. Por sua vez, o striker de Taubaté (SP) também subiu o tom dos ataques e prometeu 'educar' 'The Future' com mais um nocaute no sábado.