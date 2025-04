Ian Garry explica por que provocou Carlos Prates com derrota antiga: "Expor fraqueza"

Ian Garry dobrou a aposta

Além do resgate de uma derrota antiga de Carlos, Ian seguiu tentando tirar seu rival do sério durante a semana da luta. Apesar de respeitar as credenciais do oponente, o irlandês se classificou como superior em todas as áreas do MMA. Posteriormente, durante o 'media day' do UFC Kansas City, 'The Future', como é conhecido, usou sua forte conexão com o Brasil para alegar que é mais brasileiro que Prates. Agora resta saber como esse embate recheado de rivalidade será resolvido dentro do octógono.

Luta principal

Para além das provocações de ambas as partes, o confronto entre Prates e Garry domina as manchetes durante a semana por se tratar do 'main event' do UFC Kansas City. Representantes da nova geração e em ascensão na categoria, o brasileiro e o irlandês medem forças em um embate que pode aproximar o vencedor de uma eventual disputa de título no futuro.

