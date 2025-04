Ankalaev alfineta Poatan em meio à indefinição de revanche: "Ainda gosta de lutar?"

Queda no ranking peso-por-peso

A derrota para Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313 fez com que o brasileiro - além de perder o cinturão dos meio-pesados - despencasse no ranking peso-por-peso da organização. Antes membro do top 3, Alex Poatan caiu cinco posições na lista, que não leva em conta as categorias para classificar os melhores lutadores do Ultimate - ocupando, no momento, a oitava colocação.

@AlexPereiraUFC do you still like FIGHTING? I have a feeling you are done.

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) April 24, 2025

