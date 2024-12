Anderson Silva ironiza Vitor Belfort por análise sobre luta entre eles no UFC

Ao que parece, a rivalidade entre Anderson Silva e Vitor Belfort segue viva. Na última quarta-feira (11), o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, ao tomar conhecimento de uma análise feita por 'The Phenom' sobre a luta entre eles, realizada em 2011 e que foi o novo 'boom' do MMA no Brasil na época, simplesmente o ironizou.

Em setembro, Belfort concedeu uma entrevista exclusiva para a 'ESPN' Brasil e, ao relembrar o importante combate contra Anderson, com ambos no auge no UFC, admitiu que errou ao ter ficado parado na frente do mesmo, dando a oportunidade que ele precisava para nocauteá-lo com um chute frontal que entrou para a história do MMA.

Mas, apesar do duro revés, Vitor afirmou que, se enfrentasse Anderson dez vezes na carreira, venceria as nove lutas restantes por se considerar um lutador superior. Ao ver uma publicação com o comentário do rival, o integrante do Hall da Fama do UFC, através de sua conta oficial no 'Instagram', apelou para o humor em sua resposta, publicando emojis chorando e rindo.