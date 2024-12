Pantoja reprova conduta de McGregor após condenação por agressão sexual

Sempre que pode, Pantoja destaca a importância de sua família para sua transformação em um homem melhor e a classifica como um dos pilares do seu sucesso no UFC. Tanto que o brasileiro costuma homenagear a esposa e os filhos após suas vitórias. E, justamente por valorizar tal laço, o veterano lamentou o que McGregor se tornou, dando a entender que ele passou a ser um modelo ruim para os fãs e, principalmente, seus filhos. Vale pontuar que, após a condenação, o irlandês admitiu que se arrependeu por ter traído sua esposa.

"Eu sou da filosofia do jiu-jitsu, samurai. O respeito sempre há comigo. Aprendi a sempre reverenciar as pessoas, olhar no olho e de maneira alguma falar algo que eu possa ferir. Tenho meus filhos como o maior exemplo que tenho que dar. O McGregor, foi incrível o que ele fez, mas, se você olhar para o que aconteceu agora com ele, acho que os filhos dele não vão ter tanto orgulho do pai, quanto meus filhos vão ter de mim. O que mais importa para mim realmente é o que eu pareço para a minha família. Não cabe me vender para perder o amor dos meus filhos", declarou o atleta.

Registro de Pantoja no MMA

Alexandre Pantoja, de 34 anos, é um dos melhores lutadores da história dos moscas no MMA. Antes mesmo de competir no UFC e de se tornar campeão da categoria, o brasileiro já integrava a elite dela. Atualmente, além de liderar a divisão, o atleta também ocupa o 11º lugar no ranking peso-por-peso da companhia. No esporte desde 2007, 'The Cannibal' venceu 28 lutas e perdeu cinco vezes. Seus principais triunfos foram sobre Alex Perez, Brandon Moreno (três vezes), Brandon Royval, Manel Kape, Matt Schnell e Steve Erceg.