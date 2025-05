Plano A, B e C! Treinador de Do Bronx revela preparação diferenciada para UFC 317

Camp curto?

O anúncio da disputa entre Do Bronx e Topuria veio apenas na última terça-feira (13), após a definição do novo campeão meio-médio (77 kg) do UFC no último sábado, que abriu o caminho para que o antigo detentor do cinturão até 70 kg Islam Makhachev vagasse o título para subir de categoria. Apesar disso, Lima minimizou o - em tese - curto período de preparação e revelou que seu pupilo já trabalhava pensando com a hipótese de enfrentar o georgiano - possibilidade mais concreta que sua equipe possuía em mãos.

"(O Charles) Já estava treinando de olho no Topuria. Como a gente tinha o nome do Topuria ou talvez alguns nomes, a gente preferiu treinar para o Topuria do que esperar para ver quais seriam os (outros) nomes. O único nome que a gente tinha que poderia realmente focar (os treinamentos) era o Topuria. Já (estavam prontas as estratégias). Para mim, três meses (é o tempo de camp ideal). Mas o tempo (até a luta) também está excelente, estamos a um mês e meio da luta. Temos 40 a 45 dias. É um tempo muito bom também, com certeza", concluiu.

Charles Do Bronx vs Ilia Topuria

Ex-campeão e número dois do ranking peso-leve, Charles Do Bronx ganha uma nova chance de disputar o cinturão até 70 kg do Ultimate e retomar o controle da categoria. O brasileiro chega para o confronto embalado por uma vitória convincente sobre Michael Chandler, em novembro do ano passado, se recuperando de um revés diante de Arman Tsarukyan no UFC 300, sete meses antes.

Por sua vez, Ilia Topuria entrará no octógono do UFC 317 para conquistar seu segundo título em categorias diferentes no Ultimate e, de quebra, defender uma importante marca na sua carreira. Ativo no MMA profissional desde 2015, o ex-campeão peso-pena ostenta um cartel invicto na modalidade até o momento, com 16 vitórias - 14 delas pela via rápida - e nenhuma derrota.