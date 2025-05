Lutador nota 10! Ex-campeão do UFC recusa luta para concluir faculdade

Por ser um esporte extremamente desgastante fisicamente, é raro ver lutadores da primeira prateleira do MMA profissional conciliando suas carreiras com outros projetos. Mas Jiri Prochazka comprova que há sempre uma exceção à regra. Ex-campeão meio-pesado (93 kg) do UFC, o striker tcheco também dedica boa parte de seu tempo aos estudos - chegando, inclusive, a colocá-los como prioridade acima de seus compromissos como atleta, conforme seu treinador revelou recentemente.

Em entrevista ao site tcheco 'Sport.cz', Martin Karaivanov alegou que Prochazka recusou recentemente um combate oferecido pelo UFC para focar em suas responsabilidades acadêmicas. O número 2 do ranking até 93 kg do Ultimate terá no mês de junho as provas finais na Universidade Masaryk - sediada em Brno, na República Tcheca - onde cursa 'Segurança e Serviços Estratégicos'. Sendo assim, de olho no diploma, Jiri precisou negar a proposta da liga de MMA.

"Tivemos uma oferta para uma luta (em junho), mas tudo está sendo adiado por conta da faculdade. Assim que ele terminar (os exames), nós vamos dar continuidade às negociações", revelou Martin, treinador de 'Denisa', como Prochazka é conhecido, segundo transcrição da 'ESPN' americana.