Jean Silva se oferece para ajudar Charles Do Bronx e analisa desafios contra Topuria

Em alta no Ultimate desde sua estreia em janeiro de 2024, o peso-pena (66 kg) Jean Silva demonstrou disposição em colaborar com um dos principais nomes do MMA brasileiro na atualidade. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o catarinense se ofereceu para integrar o camp de Charles 'Do Bronx' Oliveira na preparação para o confronto com Ilia Topuria, válido pelo cinturão dos pesos-leves (70 kg) no UFC 317.

Diante da magnitude do desafio que o ex-campeão tem pela frente, 'Lord' acredita que pode contribuir de forma prática nos treinos. Com porte físico e estilo semelhante ao de Topuria, o atleta da "Fighting Nerds" vê em si um perfil ideal para ajudar na preparação específica do compatriota. Confiante, ele afirma que consegue até reproduzir os trejeitos do georgiano naturalizado espanhol.

"Eu até fico à disposição, sou do tamanho do Topuria. Se o Charles quiser me usar de sparring dele, para fazer o camp dele, estou aqui. Eu sei imitar o Topuria certinho. Até as expressões faciais dele eu sei", afirmou.