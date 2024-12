UFC encaminha Jean Silva vs Melsik Baghdasaryan para o dia 22 de fevereiro

Uma das principais promessas do MMA, Jean Silva já sabe contra quem e quando irá entrar em ação em 2025. Vivendo grande fase no UFC, o brasileiro vai buscar a quarta vitória diante de Melsik Baghdasaryan no evento do dia 22 de fevereiro, ainda sem local definido. A informação foi confirmada em primeira mão pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à organização.

Caso saia vitorioso do octógono novamente, a expectativa é que Jean consiga integrar o top-15 do peso-pena (66 kg). Inclusive, o brasileiro vai embalado para o compromisso. Em seu primeiro ano na companhia, o atleta impressionou em ação, vencendo as três lutas que realizou, sendo todas por nocaute. Dessa forma, 'Lord' caiu nas graças de parte da comunidade do MMA e de Dana White, presidente da empresa.

Assim como o integrante da equipe 'The Fighting Nerds', Baghdasaryan também é um striker nocauteador. Revelado pelo programa 'Contender Series', o armênio venceu seu último combate no UFC, disputado em 2023.