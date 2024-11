Ex-campeão do UFC questiona adaptação de rival de Pantoja antes de estreia pelo cinturão

Dominante na categoria dos pesos-moscas (57 kg), Alexandre Pantoja colocará seu cinturão em jogo contra um estreante no UFC 310, programado para o dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA). E o confronto diante de Kai Asakura desperta a curiosidade dos fãs de MMA que ainda não conhecem a fundo as credenciais do japonês. Há, porém, quem, como Michael Bisping, questione a capacidade do ex-campeão peso-galo (61 kg) do Rizin se adaptar aos moldes do Ultimate logo em sua estreia, visto que já será um confronto com título linear em disputa.

Através de um vídeo em seu próprio canal do Youtube, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC e atual comentarista levantou essa questão por conta de dois fatores específicos: arena de combate e estilo de luta. No evento asiático, Asakura competia em ringues e agora terá que entrar em ação dentro de um octógono. Além disso, no Rizin, majoritariamente atletas especialistas na trocação dominam o cenário. Não à toa, Kai possui 13 de suas 21 vitórias no MMA via nocaute ou nocaute técnico. Entretanto, diante de Pantoja, o japonês terá um oponente que possui o grappling e jiu-jitsu como carro-chefe.

"A grande diferença entre o PRIDE (Rizin) e o UFC é que eles estão competindo em um ringue. E isso será interessante porque, será que ele (Kai Asakura) adaptou o seu estilo ao do UFC? Ele tem treinado em um cage? A última vez que vimos Pantoja, ele teve uma luta dura com o Steve Erceg, um cara alcançou a fama e subiu no ranking em tempo recorde. Mas o Kai Asakura, esse é um cara que é extremamente explosivo. Ele é um artista marcial de longa data, com poder de quebrar ossos. Mas se você não conseguir parar ou impedir a queda, vou te dizer uma coisa: será mais um lutador vindo do Japão não fazendo a transição (com sucesso). Será que o Kai Asakura será mais um que tropeça na primeira tentativa?", opinou Bisping.