Rival histórico, Evander Holyfield sugere trilogia com Mike Tyson: "Os fãs querem"

Na última sexta-feira (15), o mundo parou para acompanhar a luta de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul, transmitida globalmente pela 'Netflix' e que terminou com vitória por pontos do popular youtuber. Ainda no ringue, momentos após ser superado em seu retorno, 'Iron Mike' deixou as portas abertas para novas aventuras na nobre arte ao indicar que aquela não tinha sido sua despedida definitiva dos esportes de combate. E baseado nessa brecha, o ex-campeão mundial peso-pesado se tornou alvo de um dos seus adversários mais renomados: Evander Holyfield.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'The Real Deal', como é conhecido, compartilhou uma montagem sugerindo uma trilogia entre ele e Tyson. A postagem ainda conta com um registro de um dos dois combates travados pela dupla e com o recorte do momento em que Mike ressalta que sua caminhada no boxe ainda não está oficialmente encerrada.

"Os fãs querem isso! Negócios inacabados", destacou Holyfield na legenda do post de sua conta oficial no Instagram.