Time misto ou força máxima? Entenda os planos de Dorival para jogo do Corinthians na Sul-Americana

Depois de vencer o Internacional por 4 a 2, no último sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o Timão recebe o América de Cali, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Grupo C. A grande dúvida é se o técnico Dorival Júnior vai a campo com força máxima ou se optará por uma escalação alternativa.

O elenco se reapresentou no último domingo, no CT Joaquim Grava. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Inter fizeram apenas atividades regenerativas na parte interna, enquanto o restante participou de um trabalho técnico em campo reduzido. A definição da equipe titular para o duelo continental deve acontecer no treinamento desta segunda.

Na tabela, o Alvinegro aparece na terceira colocação do grupo, com quatro pontos conquistados em três partidas. O América de Cali é o vice-líder, com cinco pontos, enquanto o Huracán lidera com sete. Já o Racing-URU ainda não pontuou. Como apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas de final, e o segundo disputa um playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores, o jogo desta terça é tratado como decisivo.