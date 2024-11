Mike Tyson celebra 'vitória' em derrota para Jake Paul no boxe

"Essa é uma daquelas situações quando você perde, mas ainda vence. Sou grato pela noite passada. Sem arrependimentos por entrar no ringue uma última vez. Eu quase morri em junho. Fiz 8 transfusões de sangue. Perdi metade do meu sangue e 25 libras (11 kg) no hospital, e tive que lutar para ficar saudável para lutar, então eu venci. Ter meus filhos me vendo lutar de igual para igual e chegar ao fim de oito rounds com um lutador talentoso com a metade da minha idade, na frente de um lotado estádio do Dallas Cowboys, é uma experiência que nenhum homem tem o direito de pedir. Obrigado", escreveu Tyson.

Apoio de Jake Paul

Na mesma publicação, Tyson recebeu palavras de apoio do seu rival, Jake Paul. Através de um curto comentário, o youtuber que virou boxeador fez questão de expressar sua gratidão por ter tido a chance de enfrentar um dos maiores expoentes do boxe mundial - oportunidade que a jovem celebridade, de 27 anos, classificou como "uma honra".

"Te amo, Mike. Foi uma honra. Você é uma inspiração para todos nós", comentou Jake Paul na publicação.

Críticas justificadas?

A revelação feita por Mike Tyson após a derrota para Jake Paul parece dar mais credibilidade às críticas recebidas pelo confronto entre o veterano e o jovem youtuber. Desde o anúncio da disputa, boa parte da comunidade das lutas se mostrou contrária à sua realização, principalmente por conta da larga diferença de idade entre os protagonistas do show, o que fez com que muitas pessoas expressassem sua preocupação com a integridade física do ex-campeão mundial.