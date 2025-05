Ex-UFC assina com o Rizin e mira cinturão em card no Ano Novo

Ryan Bader, ex-lutadro do UFC e ex-campeão dos pesos-pesados e meio-pesados (93 kg) do Bellator, acaba de selar um novo acordo com o Rizin. O lutador veterano revelou sua chegada à organização japonesa durante o evento Otoko Matsuri, realizado no último domingo. Ele anunciou que enfrentará o vencedor do atual torneio de pesos pesados da promoção, com a luta marcada para a tradicional celebração de Ano Novo, em 31 de dezembro.

O anúncio foi feito diretamente do ringue, onde o atleta, agora com 41 anos, expressou seu desejo de conquistar o cinturão do Rizin em sua estreia. A luta contra o campeão da divisão será definida após o término do torneio, que começou no domingo e já garantiu a classificação de ex-lutadores do Bellator, como José Augusto, Marek Samociuk e Mikio Ueda, para as semifinais. A quarta luta das quartas de final ainda está pendente.

Com uma trajetória marcada por grandes vitórias, incluindo triunfos sobre lendas do MMA como Fedor Emelianenko e Lyoto Machida, Bader passou por momentos desafiadores em 2024. Após ser derrotado por Renan 'Problema' em uma luta contra o campeão dos pesos pesados da PFL, onde foi nocauteado em apenas 21 segundos, o veterano solicitou sua liberação da organização. Agora, em uma nova etapa de sua carreira, o lutador busca ascender no cenário do Rizin.