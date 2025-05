Como é bom acordar com tantas vitórias

No sábado o Barcelona manteve os quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid em La Liga ao virar sobre o Valladolid por 2 a 1. Lamine Yamal saíram do banco e resolveram.

Também no sábado, o Corinthians ganhou do Inter, noutra virada por 4 a 2, em noite de Yuri Alberto e Carrillo.

No domingo, mais vitórias.

Das Brabas, que deram uma renascida ao golear o Bahia por 5 a 1, para começar.

E do Golden State Warriors, em Houston, para fazer 4 a 3 no play off e ir às semifinais do Oeste por 103 a 89, nove cestas de três pontos em 11 tentativas de Buddy Hield, e com Stephen Curry sensacional no último quarto, para terminar.

Com o pé e com a mão, porém, ainda ninguém é campeão.