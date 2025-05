Sem Hulk, Atlético-MG tem confronto direto com o Juventude para respirar no Brasileirão

Figurando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG encerra a sétima rodada nesta segunda-feira, às 20h, em confronto direto com o Juventude, fora de casa, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Oscilando na temporada, o time de Cuca terá o desfalque de Hulk, suspenso, para buscar um respiro na tabela e dar uma resposta ao torcedor.

No meio de semana, o Atlético-MG ficou no empate por 2 a 2 diante do Maringá pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O mau desempenho ligou o sinal de alerta da equipe, que vive situação difícil neste começo de Brasileiro, figurando na zona de rebaixamento, com seis pontos - e vem de empate com o Mirassol por 2 a 2.

Já o Juventude aparece no meio da tabela, com sete pontos, e não vence há três jogos, e vem de derrota no clássico estadual diante do Internacional, por 3 a 1. O time se apega ao fator casa para se manter na elite mais um ano, onde está invicto neste começo de competição.