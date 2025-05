Defesa frágil e pontaria: o que Cleber Xavier quer mudar no Santos em semana livre

"A gente vai sentar na terça-feira, conversar e analisar o jogo profundamente. Descobriremos uma série de coisas positivas e negativas e tentaremos atacar naquela que for mais urgente para o jogo do Ceará. Não conseguimos pensar mais futuramente. Precisamos nos equilibrar mais", disse Cleber Xavier.

"Temos tomado mais gols do que feito. Por isso as derrotas. Temos que estancar isso e parar de tomar gol. Temos que melhorar nossa precisão também no ataque. Feliz pelas voltas dos lesionados. Os jogadores descansados vão crescer mais. Vamos melhorar nossa parte defensiva e ofensiva. Vamos trabalhar", completou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano chegou a quatro jogos sem vencer na temporada (três pela liga e um pela Copa do Brasil). O time amarga a 19ª colocação, com apenas quatro pontos, três a menos que o Fortaleza, primeiro fora do Z4.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, às 20 horas (de Brasília), contra o Ceará, em casa, pela oitava rodada da Série A.

"Temos uma série de jogos agora até a Data Fifa e de janela. Os jogadores que temos são esses. Com a volta de lesionados, é trabalhar. É com trabalho que vamos conseguir evoluir, não tem outra maneira", finalizou o comandante.