Serrano sofre corte e fica ensanguentada em revanche; veja antes e depois

A porto-riquenha Amanda Serrano teve o supercílio direito desfigurado durante a derrota para a irlandesa Katie Taylor, em revanche sangrenta no evento que também contou com a luta de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul (confira o antes e depois abaixo).

O que aconteceu

Serrano foi derrotada na decisão unânime, mas com parciais apertadas. Katie Taylor foi decretada vencedora por 95 a 94.

A porto-riquenha sofreu um grande corte no supercílio. A arbitragem chegou a paralisar a luta por causa do sangramento no olho e, por pouco, não deu o confronto por encerrado.