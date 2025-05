De volta aos relacionados do São Paulo, Pablo Maia celebra retorno e projeta duelo contra o Alianza Lima

?? No Direto do CT, o treino do Tricolor antes da viagem para Lima e um bate-papo com Pablo Maia!

O volante de 23 anos não entra em campo desde o dia 23 de fevereiro, no duelo entre São Paulo e São Bernardo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio 1º de Maio. Pablo Maia se machucou na reta final do primeiro tempo e foi substituído aos 39 minutos. O Tricolor venceu por 3 a 1.

O jogador sofreu lesão ligamentar no tornozelo direito e precisou passar por cirurgia. Neste domingo, Pablo Maia, já recuperado, treinou normalmente com o restante do elenco e foi relacionado pelo técnico Luis Zubeldía para o duelo no Peru.