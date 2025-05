Com hat-trick sobre o Inter, Yuri Alberto se torna o maior artilheiro do Corinthians no século

No último sábado, Yuri Alberto escreveu mais um capítulo marcante de sua trajetória no Corinthians. Com um hat-trick na vitória por 4 a 2 sobre o Internacional, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 chegou a 68 gols com a camisa alvinegra e se isolou como o maior artilheiro do clube no século XXI.

Desde que chegou ao clube, em 2022, Yuri disputou 178 partidas, com uma média de 0,38 gol por jogo. Isso representa um gol a cada 2,6 partidas ? números que o colocam como referência ofensiva da equipe. O atacante vive grande fase em 2025 e promete ser peça fundamental no elenco agora comandado por Dorival Júnior.

Com os três gols diante de seu ex-clube, Yuri deixou para trás Ángel Romero, agora vice-líder da lista, com 67 gols. No entanto, o paraguaio também segue no atual elenco e ainda pode retomar a ponta. Jô, outro ícone da história recente corinthiana, fecha o pódio com 65 tentos marcados ao longo de três passagens.