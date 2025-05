Vini Jr. encaminha renovação de contrato com o Real Madrid até 2030

Vini Jr. já encaminhou todos os detalhes da renovação de contrato com o Real Madrid. O novo vínculo vai passar de junho de 2027 para junho de 2030, ou seja, um novo acordo válido por mais três temporadas.

O forte assédio do futebol saudita, sobretudo agora do Al-Hilal, fez com que o Real acelerasse as negociações. A multa rescisória do brasileiro, por sua vez, vai ser mantida em 1 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões, na cotação atual).

Se cumprir a totalidade do novo contrato, que caminha para ser oficializado no começo de junho, o camisa 7 merengue vai ter feito então 12 temporadas completas pelo clube espanhol, onde chegou no decorrer de 2018.