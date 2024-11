Nova sensação do UFC, Carlos Prates revela quantos cigarros fuma por dia

Ascensão meteórica no UFC

Contratado via 'Contender Series' em 2023, Carlos Prates estreou no UFC em fevereiro deste ano e, desde então, conseguiu alcançar marcas impressionantes que o fizeram ter uma ascensão meteórica na organização. Com quatro vitórias, todas por nocaute, em quatro lutas no octógono mais famoso do mundo, o brasileiro já aparece no ranking top 15 da divisão dos meio-médios do Ultimate - vaga esta conquistada após o triunfo sobre o veterano Neil Magny, no último sábado (9), na luta principal do UFC Vegas 100.