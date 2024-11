UFC: De olho no cinturão dos leves, Charles Do Bronx rechaça subida aos meio-médios

Aos 35 anos de idade, Charles Oliveira é um dos atletas mais populares do plantel do UFC. Ex-campeão peso-leve (70 kg) da organização, o brasileiro construiu um grande patrimônio com seu sucesso na liga presidida por Dana White. Mas apesar da independência financeira, o especialista em jiu-jitsu ainda possui metas a serem cumpridas na carreira. De olho em retomar o cinturão dos pesos-leves (70 kg) do Ultimate, 'Do Bronx' reforçou sua vontade de seguir em ação no mais alto nível por um longo período.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o faixa-preta também minimizou a chance de migrar para os meio-médios (77 kg). De acordo com o próprio, lutas na categoria de cima só seriam aceitas em ocasiões pontuais e específicas, já que seu foco está nos pesos-leves. E para se recolocar em uma posição de desafiante ao título, Do Bronx precisa voltar a vencer no octógono mais famoso do mundo. No dia 16 de novembro, em Nova York (EUA), Charles protagoniza o 'co-main event' do UFC 309 em uma revanche contra Michael Chandler.

"De verdade, eu falo com o Diego muito isso: 'Enquanto eu estiver feliz, quero continuar lutando'. No dia que eu não tiver mais tesão de chegar na academia, quero ir para a casa'. Isso que botei na minha cabeça. Hoje tenho vontade, tesão de estar aqui, me sinto feliz de estar aqui, gosto de treinar, então isso vai continuar durante um bom tempo. Não confundam as coisas. Não vou subir de categoria. Me sinto bem nos 70 kgs, corto bem o meu peso. Mas se disserem: 'Charles, você contra fulano de tal e que vai te dar muito dinheiro'. Por que não com 77 kgs? É isso que falo. Não quero subir de categoria. 'Daqui a dois, três anos, vamos pensar?'. Vamos. 'Ah não, vamos continuar aqui?'. Vamos. É tudo pensar. Temos que viver um dia de cada vez", explicou.