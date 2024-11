Israel Adesanya defende Alex Poatan de provocação de fã

Pelo visto, o clima hostil envolvendo Alex Pereira e Israel Adesanya ficou no passado. A mais nova prova da agora boa relação entre as estrelas do UFC aconteceu no final de outubro. Ao marcar presença na 'Armageddon Expo', evento sobre cultura pop realizado na Nova Zelândia, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) da companhia viveu um momento inusitado, no qual defendeu o brasileiro de uma provocação feita por um fã.

No registro disponível em seu canal oficial no 'YouTube', o nigeriano, ao atender o pedido de um adolescente para tirar foto, ouviu o mesmo dizer que Alex é uma droga e o repreendeu em seguida. Em seu posicionamento, Adesanya fez questão de enaltecer o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC. Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que 'The Last Stylebender' mostrou seu respeito por 'Poatan'.

Anteriormente, Adesanya reconheceu o brasileiro como um lutador de MMA de alto nível e o classificou como merecedor do sucesso conquistado no UFC. Por sua vez, 'Poatan' já explicou não ter nada contra o nigeriano, revelou torcer para o mesmo se reerguer no peso-médio e até o convidou para treinar junto com ele.