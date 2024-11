Alex Poatan revela detalhes do seu papel em estreia no cinema

Como lutador, Alex Pereira faz sucesso e é uma das estrelas do UFC. Após nocautear Khalil Rountree e realizar a terceira defesa de cinturão dos meio-pesados (93 kg) em agosto, em Utah (EUA), o brasileiro, cada vez mais popular, encontrou um espaço em sua agenda para se aventurar em uma área diferente: a atuação. Tanto que 'Poatan' foi escalado para fazer parte de um longa-metragem e deu detalhes sobre seu papel.

De acordo com o 'The Hollywood Reporter', o campeão do UFC vai estrear como ator no 'thriller' de ação 'Onslaught', da produtora 'A24', e será um vilão. Ao participar do podcast 'PodPah', 'Poatan' revelou que terá um tempo de tela considerável em cena e que o papel não irá exigir tanto no quesito interpretação. Pelo contrário, o lutador, que deve dar vida ao personagem 'The Butcher' (O Açougueiro), foi além e contou que irá concluir sua participação na obra dizendo seu bordão de uma palavra e que ficou mundialmente conhecido.

"Eu vou gravar o filme lá, seis semanas. Vou atuar, mas gosto de fazer algo que não vá precisar falar. Esse vai ser um filme que não vou falar. Vai ser tipo um Exterminador do Futuro, que o cara só fala uma palavra no final. Vou fazer o filme todo sem falar, vou estar do começo ao fim e no final vou falar, 'Chama'", declarou o lutador.