Pedro Munhoz sofre terceiro revés seguido e se complica no UFC

A luta

O início do combate foi de estudo. Atento, Pedro acertou jabs no canadense. Por sua vez, Zahabi lançou diretos. Aos poucos, os atletas soltaram o jogo. O brasileiro apostou no volume de golpes, enquanto o canadense baseou seus ataques no poder. Mesmo com uma postura estranha, Zahabi tocou o adversário constantemente na reta final do primeiro round. Agressivo, Pedro defendeu uma queda e caçou o oponente em pé. Nos segundos finais, Zahabi levou perigo ao aplicar um chute alto no veterano.

No segundo assalto, a luta seguiu equilibrada. Os atletas se acertaram de forma mútua com socos e chutes. E o canadense se mostrou mais preciso. Maior, Zahabi levou vantagem na troca de golpes e acertou diretos no brasileiro. Pedro até tentou aplicar uma queda no canadense, mas não teve sucesso. Mesmo em desvantagem, o brasileiro partiu para o ataque, mas foi mais acertado por Zahabi.

No terceiro e último round, Pedro pontuou com diretos e chutes no canadense. Aos poucos, Zahabi equilibrou as ações e abalou o brasileiro com um cruzado. Em resposta, Pedro seguiu em cima do adversário. Contudo, o canadense frustrou o veterano com seus jabs. O brasileiro até tentou quedar, mas não conseguiu mudar o nível da luta. No final, Pedro, mesmo com o rosto sangrando, não desistiu de atacar, porém recebeu um direto perigoso do rival.

Resultados do UFC Canadá:

Aiemann Zahabi venceu Pedro Munhoz por decisão unânime;