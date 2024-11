Rose Namajunas aponta falha de rival antes do UFC Canadá: "Não tem criatividade"

A uma vitória do title shot?

Depois de estrear no peso-mosca do UFC com derrota para Manon Fiorot, em setembro do ano passado, Rose engatou uma sequência de duas vitórias, sobre Amanda Ribas e Tracy Cortez, ambas nesta temporada. Assim, devido ao retrospecto positivo recente e as credenciais de uma ex-campeã, a atleta foi alçada ao top 5 da divisão até 57 kg do Ultimate e, em caso de um triunfo no sábado, pode garantir seu primeiro 'title shot' na categoria - pelo menos é o que espera Namajunas.

"Não é oficial, mas está meio implícito e meio que sugerido. Mas nada é uma garantia, a menos que seja por escrito, nada é garantido. Eu não tive uma (informação de que) 'essa é com certeza uma luta para desafiar o título'. Mas eu imagino isso, meio que faz sentido. Eu acho que você teria que colocar Manon lá primeiro e, então, eu poderia ser a próxima da fila com uma boa performance ou algo assim. Mas, sim, tudo é possível", afirmou a ex-campeã.

Antes de pensar em desafiar Valentina Shevchenko pelo título peso-mosca feminino do UFC, Rose Namajunas precisa passar pelo seu próximo compromisso. Neste sábado, a ex-campeã peso-palha encara Erin Blanchfield na luta co-principal do UFC Canadá. No 'main event' do card, Brandon Moreno e Amir Albazi duelam em busca de um 'title shot' na divisão até 57 kg masculina, que é comandada atualmente pelo brasileiro Alexandre Pantoja.