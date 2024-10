Magomed Ankalaev vence Rakic no UFC 308 e desafia Poatan: "Pare de correr de mim"

Uma das lutas mais aguardadas do UFC 308 para os fãs brasileiros sequer envolvia um atleta do país. Afinal de contas, o embate entre Magomed Ankalaev e Aleksandar Rakic poderia definir o próximo adversário de Alex Poatan, campeão dos meio-pesados (93 kg) e maior estrela do MMA nacional em atividade. E no confronto crucial para o futuro da categoria, quem levou a melhor foi o wrestler russo que, sem recorrer à luta agarrada, superou o rival austríaco na trocação e venceu na decisão unânime dos juízes.

A intenção de Rakic era estragar os planos do Ultimate em casar o duelo entre Alex Pereira e Magomed, desafetos públicos. E o striker até levou a melhor no primeiro assalto, desferindo chutes na longa distância. Mas nos rounds seguintes Ankalaev encurtou e usou boas combinações de boxe para virar o combate. Com o microfone em mãos, o número 1 do ranking voltou a provocar e desafiar Poatan para um duelo na próxima rodada.

"Fiquei indo atrás dele, mas foi difícil agarrar ele. Não quero falar nada mal sobre ele, mas não consegui entender a trocação dele. Ele não trabalhava e não me deixava trabalhar. Acho que fiz tudo que posso para merecer uma disputa de cinturão. Quero falar ao Alex: 'Ei, pare de fugir de mim'. Alex, pare de fugir de mim", provocou o wrestler russo, ainda no octógono, logo após vencer no UFC 308.