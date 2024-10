Dana White consulta Mark Zuckerberg para possível uso de IA no ranking do UFC

Insatisfeito com o critério adotado dos responsáveis pela classificação dos atletas nos rankings do UFC, Dana White parece realmente disposto a fazer uma mudança significativa no sistema de avaliação dos lutadores. Prova disso é que o presidente do Ultimate tem procurado, até mesmo, ajuda externa para tentar solucionar o que ele julga ser um dos grandes problemas da organização na atualidade.

Em entrevista à 'TNT Sports', Dana revelou que se reuniu com o empresário do ramo de tecnologia Mark Zuckerberg recentemente, a fim de se informar melhor sobre a possibilidade de utilizar a Inteligência Artificial (IA) na elaboração dos rankings do UFC. Esta, inclusive, não é a primeira vez que o dirigente cogita recorrer à ferramenta, que substituiria os seres humanos na função.

Vale lembrar que o atual método de classificação de atletas do Ultimate via ranking é feito baseado na opinião de jornalistas especializados previamente definidos. A participação humana no processo, por sinal, é vista por Dana como um empecilho para uma avaliação justa e isenta dos atletas da entidade, uma vez que o dirigente entende que é impossível para um indivíduo se manter imparcial na hora de julgar, seja ele funcionário do UFC ou não.