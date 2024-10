Luta remarcada! André Sergipano encara Ikram Aliskerov no UFC em fevereiro

Originalmente agendado para acontecer em junho deste ano, o duelo entre André 'Sergipano' Muniz e Ikram Aliskerov foi remarcado para o dia 1º de fevereiro, em um evento do UFC sediado na Arábia Saudita. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Alex Behunin, do site 'MMA Mania'.

Inicialmente, o combate entre os pesos-médios (84 kg) fazia parte do card do UFC Vegas 93, que foi disputado no dia 15 de junho. Porém, uma lesão sofrida pelo atleta brasileiro fez com que a organização mudasse seus planos. Sendo assim, Aliskerov foi escalado para encarar Robert Whittaker uma semana depois, no primeiro evento do Ultimate realizado na Arábia Saudita. O russo acabou nocauteado pelo ex-campeão australiano.

Objetivo: voltar ao top 15

Depois de iniciar sua trajetória no Ultimate de forma promissora, com cinco vitórias consecutivas, que o levaram ao ranking dos médios, André Muniz viu sua ascensão na entidade ser freada por duas derrotas seguidas, para Brendan Allen e Paul Craig. Na sua mais recente apresentação, o mineiro de Montes Claros (MG) se recuperou e venceu o coreano Jun Yong Park, em dezembro do ano passado. Agora, 'Sergipano' vai em busca de um novo triunfo para, quem sabe, se posicionar novamente no top 15 da divisão.