Alexandre Pantoja analisa duelo contra Kai Asakura e celebra crossover entre UFC e Rizin

Há pouco mais de uma semana, Alexandre Pantoja teve sua próxima aparição no octógono do Ultimate oficializada, com o anúncio do duelo contra Kai Asakura. E apesar do confronto diante do estreante na organização ter pego os fãs de MMA de surpresa, o campeão peso-mosca (57 kg) da liga presidida por Dana White enxerga o embate como uma ótima oportunidade de alavancar a carreira e demonstrar seu potencial. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o brasileiro opinou que o japonês é dono de um estilo inédito no atual plantel do UFC se considerados os atletas tops da categoria no momento.

Na visão de Pantoja, a tendência é que o combate programado para o UFC 310, no dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA), seja um verdadeiro confronto de estilos. Afinal, Asakura ganhou notoriedade no Rizin por sua letalidade e variedade de golpes na trocação. Em contrapartida, o brasileiro reina como campeão do peso-mosca do Ultimate, dentre outros fatores, muito por conta de sua dominância na luta agarrada. Sendo assim, Alexandre enxerga com bons olhos suas chances de realizar uma nova defesa de cinturão bem-sucedida.

"Estou amarradão (para essa luta), é um nome muito bom para a gente. O Asakura traz para o UFC um jogo bem diferente do top 10, do que a gente tem. Ele entra trazendo essa coisa diferente lá do Japão, que costumamos ver no Rizin, os lutadores que movimentam mais, ágeis, mais jogo de striking, não tem tanto grappling. É um jogo bem interessante para mim. Essa luta é uma ótima oportunidade para quebrar algumas barreiras, alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas. É uma ótima luta, um ótimo casamento de luta para mim. É um lutador que gosta de vir para a porrada, que se expõe, muitas vezes, para dar um show para a plateia e tudo mais. Então posso explorar bastante esse tipo de lutador", projetou Pantoja.