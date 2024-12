Bia Ferreira domina rival e defende cinturão mundial no boxe

Beatriz Ferreira brilhou no boxe em 2024 e fechou sua participação na atual temporada com vitória. Neste sábado (14), em Monte Carlo, no Principado de Mônaco, a brasileira, campeã do peso-leve (61,2 kg) da IBF (Federação Internacional de Boxe), dominou Licia Boudersa no ringue, vencendo por decisão unânime. Dessa forma, a atleta defendeu o cinturão da categoria pela primeira vez.

Um dos principais nomes do Brasil na nobre arte, 'Bia', orgulhosa por representá-lo no ringue, usou luvas com as cores do país e castigou a adversária ao longo dos dez rounds de disputa. À vontade em ação, a campeã tomou a iniciativa do combate logo no início e frustrou Boudersa com a sua habitual agressividade.

Descontável diante da brasileira, a atleta apenas resistiu aos ataques da mesma. Claramente superior na luta, a baiana impressionou os juízes laterais, vencendo todos os assaltos. Como não poderia ser diferente, 'Bia', empolgada, prometeu evoluir no esporte e mirou desafios ainda maiores. Na atual temporada, a baiana conquistou o título dos leves da IBF em abril e a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris (FRA).