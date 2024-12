Felipe Lima supera rival e emplaca segunda vitória no UFC

A luta

Felipe iniciou o combate de forma agressiva, apostando nos chutes. Confortável, o brasileiro tentou quedar o adversário e o assustou ao aplicar uma joelhada. Focado, Felipe seguiu afiado na trocação e abalou Johns com um soco. O atleta também acertou o oponente com cruzados e um belo chute rodado. Na defensiva, o americano tentou levar perigo ao rival com cruzados, mas pouco tocou no mesmo. Irritado, Johnson provocou Felipe, o chamando para a briga.

No segundo assalto, Johns voltou mais agressivo. Já Felipe continuou afiado na trocação. Calmo, o brasileiro derrubou o wrestler, mas não o controlou no solo. Em pé, Johns reverteu a posição, porém logo a perdeu. Na trocação, Felipe acertou um upper no adversário e um jab na sequência. Na reta final round, o americano abalou Felipe com um soco. Recuperado, o brasileiro se afastou do perigo.

Na terceira e última parcial, a luta seguiu movimentada. Felipe acertou um upper no queixo do adversário. Em resposta, Johns aplicou um potente cruzado no oponente. Com o duelo equilibrado na trocação, Felipe conseguiu derrubar o americano. Nas costas de Johns, o brasileiro buscou o mata-leão, mas o rival se defendeu. Após o susto, o americano pegou as costas de Lima, mas não aproveitou a situação. Ao final dos 15 minutos de ação, Felipe saiu vitorioso por decisão unânime.

Resultados do UFC Tampa:

Felipe Lima venceu Miles Johns por decisão unânime;

Miranda Maverick venceu Jamey-Lyn Horth por decisão unânime;

Davey Grant venceu Ramon Taveras por decisão unânime;

Piera Rodríguez venceu Josefine Lindgren Knutsson por decisão unânime.