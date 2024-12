Athletico faz proposta para tirar auxiliar de Abel Ferreira no Palmeiras

O Athletico-PR fez proposta para contratar Andrey Lopes, auxiliar técnico de Abel Ferreira no Palmeiras. O Furacão está sem treinador desde a saída de Lucho González, demitido após o rebaixamento do clube à Série B do Brasileirão.

Andrey Lopes, também conhecido como Cebola, avalia a oferta e deverá tomar uma decisão nos próximos dias. Desde 2017 no alviverde como membro permanente da comissão técnica, o profissional tem o sonho de ser treinador de uma equipe principal e já recusou outras ofertas anteriormente.

Entre saídas e chegadas de técnicos no Palmeiras, o auxiliar treinou a equipe profissional do Verdão em sete oportunidades, com seis vitórias e uma derrota.