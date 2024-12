Elogiado por Dana White, brasileiro tem data de estreia no UFC definida

Em meados de setembro, Tallison Teixeira ganhou um almejado contrato no Ultimate após brilhar no 'Contender Series'. Três meses após a vitória por nocaute sobre Arthur Lopes, que lhe rendeu elogios vindo de Dana White, o peso-pesado brasileiro já sabe os detalhes de sua estreia no octógono mais famoso do mundo. 'Xicão', como é popularmente conhecido, enfrentará Justin Tafa no card do UFC 312, programado para o dia 8 de fevereiro, em Sydney, na Austrália.

O confronto foi anunciado pelo Ultimate através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) nesta semana. Invicto no MMA profissional com um cartel 7-0, Xicão chega mais que embalado para seu debute no UFC. E não é para menos, já que além do retrospecto irretocável até então, o brasileiro de apenas 25 anos de idade detém uma taxa de letalidade de 100% - com seis triunfos via nocaute e um por finalização até então.

"Guardem na agenda. Dia 8 de fevereiro é noite de show na Austrália. Próxima vítima! Sem misericórdia!", projetou o peso-pesado brasileiro de mais de 2 metros de altura, através de sua conta no Instagram.