Rayssa Leal chora após título com virada: 'Foi uma vitória bem Corinthians'

Rayssa Leal não escondeu as lágrimas e citou o seu time de coração ao dar entrevista após a conquista do tricampeonato consecutivo e inédito do Super Crown, neste domingo (15), no Ginásio do Ibirapuera.

Foi bem Corinthians. Estou realizada (...) Foi tudo ou nada, na última manobra sempre tem isso

Rayssa Leal, em entrevista à TV Globo

O que aconteceu

A Fadinha precisava de uma nota 9 na última manobra para ficar com o título, e conseguiu: 9,1. Ela somou 35,4 e passou à frente da atual campeã olímpica, Coco Yoshizawa, do Japão, que ficou com a prata, com 35,2. A compatriota Yumeka Oda levou o bronze, com 33,7.