UFC Tampa: onde assistir e card completo do evento Covington X Buckley

O UFC Tampa será realizado neste sábado (14), a partir das 21h (de Brasília), na Amalie Arena, nos Estados Unidos. A luta principal é entre os norte-americanos Colby Covington e Joaquin Buckley.

Onde assistir? A transmissão será feita pelo UFC Fight Pass (streaming, de acordo com as condições da plataforma), TV Bandeirantes (apenas o card principal) e GOAT (YouTube, apenas as três primeiras lutas).

O UFC Tampa será transmitido ao vivo e completo pelo UFC Fight Pass, serviço por assinatura que pode ser adquirido pelo UOL Play. O UOL Esporte exibe os três combates iniciais em seu canal no YouTube.