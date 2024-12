Manel Kape afirma ser o único lutador capaz de destronar Pantoja nos moscas do UFC

Manel Kape foi um dos principais destaques do UFC Tampa. No evento realizado no último sábado (14), o angolano dominou Bruno Silva e venceu por nocaute no terceiro round. Sendo assim, o atleta, empolgado com sua performance e com os elogios que recebeu de parte da comunidade do MMA, esbanjou confiança sobre seu futuro no peso-mosca (57 kg) e já projetou um novo duelo contra Alexandre Pantoja.

Após vencer no UFC Tampa, 'Starboy', ainda no octógono, deixou claro seu desejo de encarar o campeão da categoria e o desafiou. Já na coletiva de imprensa pós-evento, Kape reforçou o desafio e reconheceu a qualidade do brasileiro. Contudo, se engana quem pensa que o angolano teme o veterano, que vem dominando a divisão.

Pelo contrário, o atleta, que encarou Pantoja em 2021, afirmou ser o único lutador capaz de enfrentá-lo de igual para igual e destroná-lo. Na ocasião, o brasileiro levou a melhor diante de 'Starboy', que fazia sua estreia na liga, por decisão unânime, em uma luta equilibrada. Agora, Kape, ambientado ao UFC, mostrou confiança em sua evolução e sinalizou que o resultado da possível revanche contra o rival será diferente.