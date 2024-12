Bruno Bulldog é dominado e perde por nocaute no UFC Tampa

Bruno Silva viu sua boa fase no MMA chegar ao fim no UFC Tampa e de maneira violenta. No evento realizado neste sábado (14), o brasileiro enfrentou Manel Kape e foi dominado no octógono. Depois de receber inúmeros golpes do angolano, 'Bulldog' não resistiu e acabou nocauteado no terceiro round.

Vale pontuar que Bruno estava embalado por quatro vitórias, mas não foi páreo para o adversário. Além disso, o atleta, 12º colocado no ranking do peso-mosca (57 kg) do UFC, desperdiçou a chance de integrar o top-10 da divisão. Por outro lado, Kape se recuperou no MMA. Empolgado, o angolano, número nove na tabela de classificação da categoria, desafiou o campeão Alexandre Pantoja para uma revanche.

Bruno Gustavo da Silva, de 34 anos, é um veterano do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2011 e estreou no UFC em 2019. Na modalidade, 'Bulldog' construiu um cartel composto por 14 vitórias, seis derrotas e dois empates.